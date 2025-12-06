इंडिगो संकट के बीच रेलवे का बड़ा ऐलान, ट्रेनों में बढ़ाए गए एक्सट्रा कोच, इन रूटों चली स्पेशल ट्रेनें

ट्रेन: (फोटो सोर्स: इमेज, रेलवे)
इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन (Indigo flight cancellation) की वजह से भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रेलवे ने 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रा को आसान बनाने का निर्णय लिया है। वहीं, पश्चिम रेलवे ने साबरमती और दिल्ली जंक्शन के बीच विशेष किराए पर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पश्चिम रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 09497/09498 साबरमती-दिल्ली जंक्शन सुपरफास्ट स्पेशल कुल चार फेरों के लिए चलाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक फ्लाइट व्यवधान की समस्या बनी रहती है और यात्रियों की मांग ज्यादा रहती है।
रेल मंत्रालय के अनुसार, सबसे ज्यादा कोच साउदर्न रेलवे (SR) ने जोड़े हैं, जिसने 18 ट्रेनों में क्षमता बढ़ाने का काम किया है। उत्तर रेलवे ने 8 ट्रेनों में 3AC और चेयर कार कोच जोड़कर क्षमता बढ़ाई है। यह व्यवस्था आज से ही लागू हो गई है। इससे उत्तर भारत के व्यस्त रेल मार्गों पर यात्रियों को ज्यादा सीटें मिलेंगी। पश्चिम रेलवे ने भी 4 ट्रेनों में 3AC और 2AC कोच जोड़े हैं।
पूर्व मध्य रेलवे ने 6 से 10 दिसंबर 2025 तक पांच फेरों के लिए अतिरिक्त 2AC कोच लगाए हैं। इससे बिहार और दिल्ली के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों को फायदा होगा। वहीं, ईस्ट कोस्ट रेलवे ने भुवनेश्वर–नई दिल्ली ट्रेन में पांच फेरों के लिए 2AC कोच जोड़कर क्षमता बढ़ाई है। साथ ही, नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे ने दो ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई है। ईस्टर्न रेलवे ने भी छह फेरों के लिए तीन मुख्य ट्रेनों में स्लीपर क्लास के कोच जोड़े हैं।
