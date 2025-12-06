इंडिगो संकट के बीच रेलवे का बड़ा ऐलान, ट्रेनों में बढ़ाए गए एक्सट्रा कोच, इन रूटों चली स्पेशल ट्रेनें

इंडिगो फ्लाइट कैंसिलेशन (Indigo flight cancellation) की वजह से भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय रेलवे ने 37 ट्रेनों में 116 अतिरिक्त कोच लगाकर यात्रा को आसान बनाने का निर्णय लिया है। वहीं, पश्चिम रेलवे ने साबरमती और दिल्ली जंक्शन के बीच विशेष किराए पर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। पश्चिम रेलवे के अनुसार ट्रेन संख्या 09497/09498 साबरमती-दिल्ली जंक्शन सुपरफास्ट स्पेशल कुल चार फेरों के लिए चलाई जाएगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यह व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक फ्लाइट व्यवधान की समस्या बनी रहती है और यात्रियों की मांग ज्यादा रहती है।