रेलवे ने यूक्रेन से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए शुरू की खास सुविधा, अब घर पहुंचना होगा आसान

रूस-यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच यूक्रेन से लौट रहे भारतीयों के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे की ओर से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर एक खास काउंटर बनाया गया है, जहां स्टूडेंट्स अपने-अपने घर जाने के लिए टिकट आरक्षित कर सकते हैं।

यूक्रेन और रूस में चल रहे युद्ध के बीच लगातार वहां से भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कों से लेकर रिहायशी इलाकों तक अब रूस की सेना लगातार अपने हमले तेज कर रही है। वहीं भारत सरकार यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वतन वापसी अभियान को भी लगातार तेज कर रही है। कई भारतीय छात्र और नागरिकों को सकुशल लाया भी जा चुका है। वहीं गुरुवार को भी यूक्रेन के सीमावर्ती देशों से भी भारतीय छात्रों लौटे हैं। इन सबके के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। उत्तर रेलवे ने भारत लौटे छात्रों की मदद के लिए दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल-3 पर एक विशेष रेल आरक्षण काउंटर (Railway Reservation Counter) बनाया है. एयरपोर्ट पर बने इस रेल आरक्षण काउंटर से अलग-अलग राज्यों की ओर से कन्फर्म रेलवे टिकट छात्रों को उपलब्ध कराई जा रही है।

Railways Started This Special Facility for Students Who Are Returning From Ukraine