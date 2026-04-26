बदलेगा मौसम का मिजाज: 9 राज्यों में बारिश की संभावना, IMD ने जारी किया अलर्ट

पहाड़ी राज्य उत्तराखंड और हिमाचल में भारी बारिश की संभावना को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने

कहा कि उत्तराखंड में पिथौरागढ़, नैनीताल, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में 27 से 28 अप्रैल के बीच 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। देहरादून में अधिकतम तापमान 35 डिग्री रहेगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में 28 से 30 अप्रैल तक कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और चंबा में बारिश की संभावना है। मनाली में तापमान शून्य तक गिर सकता है।