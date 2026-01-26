Republic Day: आतंकी ने मंच से भारत को दी धमकी, कहा- नक्शा बदलने की…

जमात-उद-दावा के नेता अताउल्लाह गिलजई ने दावा किया कि वह 'भारत का नक्शा बदलने' की ताकत रखता है और इसके लिए पूरी तरह तैयार है। उसने यह भी कहा कि उनके साथी भारत के अंदर तक पहुंच सकते हैं। इस बयान ने एक बार फिर पाकिस्तान की मंशा जाहिर की।