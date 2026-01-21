Republic Day: कौन हैं सिमरन बाला? 26 की उम्र में गणतंत्र दिवस पर CRPF की पुरुष यूनिट का नेतृत्व करेंगी

सिमरन बाला जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के सीमावर्ती कस्बे नौशेरा की रहने वाली हैं। सिमरन का बचपन पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलाबारी और गोलीबारी के साये में बीता। सीमावर्ती इलाके की उस कठिन जिंदगी को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया, और आज वह देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल में एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं। वे अपने जिले से CRPF में अधिकारी बनने वाली पहली महिला भी हैं।