Republic Day: कौन हैं सिमरन बाला? 26 की उम्र में गणतंत्र दिवस पर CRPF की पुरुष यूनिट का नेतृत्व करेंगी

सिमरन बाला रिपब्लिक डे परेड में पुरुषों की CRPF यूनिट की संभालेंगी कमान (Photo-ANI)
Republic Day: जम्मू-कश्मीर की 26 वर्षीय असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला इतिहास रचने जा रही हैं। वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में ऑल-मेल CRPF टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। सिमरन बाला गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 140 से अधिक पुरुष जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी।
सिमरन बाला जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के सीमावर्ती कस्बे नौशेरा की रहने वाली हैं। सिमरन का बचपन पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलाबारी और गोलीबारी के साये में बीता। सीमावर्ती इलाके की उस कठिन जिंदगी को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया, और आज वह देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल में एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं। वे अपने जिले से CRPF में अधिकारी बनने वाली पहली महिला भी हैं।
उन्होंने वर्ष 2023 में UPSC की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में पास की, जिसमें उन्होंने 82वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की। इसके बाद उन्होंने CRPF जॉइन किया।
सिमरन बाला को ऑल-मेल टुकड़ी की कमान सौंपने का फैसला गणतंत्र दिवस परेड की कड़ी रिहर्सल के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के बाद लिया गया। दरअसल, वरिष्ठ अधिकारियों की नजर उनकी आत्मविश्वास से भरी कमांड, ड्रिल में सटीकता और टुकड़ी पर मजबूत नियंत्रण पर पड़ी, जिसके बाद उन्हें यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी सौंपी गई।
एक मीडिया चैनल से बात करते हुए सिमरन ने कहा, “यह एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इंडिया गेट के सामने परेड का नेतृत्व करना, देश के सबसे बड़े दिन पर इस जिम्मेदारी को निभाना मेरे लिए सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है।”
