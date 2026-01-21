21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Republic Day: कौन हैं सिमरन बाला? 26 की उम्र में गणतंत्र दिवस पर CRPF की पुरुष यूनिट का नेतृत्व करेंगी

Who is Simran Bala: सिमरन बाला जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के सीमावर्ती कस्बे नौशेरा की रहने वाली हैं। सिमरन का बचपन पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलाबारी और गोलीबारी के साये में बीता।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 21, 2026

Simran Bala,Simran Bala of Jammu Kashmir,CRPF Battalion,Republic Day Parade 2026,Republic Day 2026,Who is Simran Bala,Republic Day Parade 2026 highlights,Republic Day Parade at Kartavya Path,Naushera News,Jammu Kashmir News,

सिमरन बाला रिपब्लिक डे परेड में पुरुषों की CRPF यूनिट की संभालेंगी कमान (Photo-ANI)

Republic Day: जम्मू-कश्मीर की 26 वर्षीय असिस्टेंट कमांडेंट सिमरन बाला इतिहास रचने जा रही हैं। वे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में ऑल-मेल CRPF टुकड़ी का नेतृत्व करने वाली पहली महिला अधिकारी होंगी। सिमरन बाला गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 140 से अधिक पुरुष जवानों की टुकड़ी का नेतृत्व करेंगी।

सीमावर्ती कस्बे से राष्ट्रीय मंच तक का सफर

सिमरन बाला जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के सीमावर्ती कस्बे नौशेरा की रहने वाली हैं। सिमरन का बचपन पाकिस्तान की ओर से होने वाली गोलाबारी और गोलीबारी के साये में बीता। सीमावर्ती इलाके की उस कठिन जिंदगी को उन्होंने अपनी कमजोरी नहीं, बल्कि अपनी ताकत बनाया, और आज वह देश की सबसे बड़ी अर्धसैनिक बल में एक ऐतिहासिक जिम्मेदारी संभालने जा रही हैं। वे अपने जिले से CRPF में अधिकारी बनने वाली पहली महिला भी हैं।

उन्होंने वर्ष 2023 में UPSC की केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (CAPF) परीक्षा अपने पहले ही प्रयास में पास की, जिसमें उन्होंने 82वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल की। इसके बाद उन्होंने CRPF जॉइन किया।

कड़ी परेड रिहर्सल में दिखी नेतृत्व क्षमता

सिमरन बाला को ऑल-मेल टुकड़ी की कमान सौंपने का फैसला गणतंत्र दिवस परेड की कड़ी रिहर्सल के दौरान उनके शानदार प्रदर्शन के बाद लिया गया। दरअसल, वरिष्ठ अधिकारियों की नजर उनकी आत्मविश्वास से भरी कमांड, ड्रिल में सटीकता और टुकड़ी पर मजबूत नियंत्रण पर पड़ी, जिसके बाद उन्हें यह ऐतिहासिक जिम्मेदारी सौंपी गई।

क्या बोलीं सिमरन बाला?

एक मीडिया चैनल से बात करते हुए सिमरन ने कहा, “यह एहसास शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। इंडिया गेट के सामने परेड का नेतृत्व करना, देश के सबसे बड़े दिन पर इस जिम्मेदारी को निभाना मेरे लिए सम्मान के साथ-साथ बड़ी जिम्मेदारी भी है।”

ये भी पढ़ें

26 जनवरी से पहले अचानक अलर्ट पर दिल्ली और यूपी; एजेंसियों ने आतंकी हमले को लेकर जारी की चेतावनी
राष्ट्रीय
Republic Day security alert, January 26 terror alert India, Khalistani terrorist threat,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 05:06 pm

Hindi News / National News / Republic Day: कौन हैं सिमरन बाला? 26 की उम्र में गणतंत्र दिवस पर CRPF की पुरुष यूनिट का नेतृत्व करेंगी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.