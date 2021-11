असम में भीषण सड़क हादसाः छठ पूजा कर लौट रहे रिक्शा की ट्रक से टक्कर, कम से कम 10 लोगों की मौत

नई दिल्ली। देश के पूर्वोत्तर राज्य असम ( Road Accident In Assam ) से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां करीमगंज में एक बड़ा सड़क हादसा हो गया है। इस हादसे में कम से कम 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। दरअसल एक ऑटो रिक्शा की सीमेंट लाने वाले ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई।

बताया जा रहा है कि दुर्घटना उस समय हुई, जब लोग आधी रात को छठ पूजा करके लौट रहे थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। लोगों ने असम और त्रिपुरा रोड को बंद कर दिया।

I deeply mourn tragic death of 9 persons in an accident at Baitakhal, Patharkhandi this morning. One injured is admitted to hospital.@assampolice is trying to trace driver of the truck who had fled the scene after hitting the auto deceased were travelling in.



Condolences.