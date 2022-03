Ukraine-Russia Crisis : यूक्रेन से भारतीयों को लेकर आज 7 फ्लाइट दिल्ली पहुंचेंगी, वायुसेना के C-17 ने भी भरी उड़ान

इंडिगो ने बुडापेस्ट से भरी उड़ान

अब तक एयर इंडिया की फ्लाइट्स ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर स्वदेश आ रही थी। एयर इंडिया के बाद अब स्पाइसजेट और इंडिगो की फ्लाइट्स भी भारतीय की घर वापसी करवा रही है। बताया जा रहा है कि इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान बुडापेस्ट से रवाना हो गई है। आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचेगी।





सरकार ने तैनात की 20 उड़ानें

केंद्र सरकार से जुड़े सूत्रों का कहना है कि बुडापेस्ट, रेज्जो, बुखारेस्ट से मंगलवार देर शाम तक उड़ानों का संचालन किया जा रहा है। ये विमान बुधवार देर शाम दिल्ली पहुंच सकते हैं। कहा जा रहा है कि यूक्रेन में फंसे नागरिकों को निकालने के लिए केंद्र सरकार ने 20 उड़ानें तैनात की हैं, जिसमें एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, स्पाइस जेट की उड़ानें शामिल हैं।





#WATCH | Delhi: Indian Air Force's C-17 transport aircraft takes off from its home base in Hindan for Romania to bring back Indian citizens from #Ukraine #OperationGanga pic.twitter.com/fN1aHIKNRj