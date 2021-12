पूरा विश्व दो साल से कोरोना महामारी के कहर से जूझ रहा है। इस दौरान महामारी की उत्पत्ति के बारे में पता लगाने के कई प्रयास किए गए, लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका है कि कोरोना कैसे विकसित हुआ है।

scientist did not get the answer, how corona spread in world