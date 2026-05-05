कांग्रेस की हार पर शशि थरूर ने उठाए सवाल, मोदी-शाह की रणनीति की खुलकर की तारीफ

Assembly Election Result: हाल ही में चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी रणनीति पर गंभीर आत्ममंथन करने की जरूरत बताई है। साथ ही इस दौरान बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी की भी तारीफ की है।