5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

चुनाव परिणामों से इस तरह बदलेगी राज्य सभा की गणित, जानिए किसे फायदा और किसे नुकसान ?

Rajya Sabha seat reshuffle: विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब राज्यसभा की सियासी तस्वीर बदलने वाली है। अगले दो सालों में कई राज्यों में होने वाले चुनावों से सीटों का गणित बदलेगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Harshita Saini

May 05, 2026

Rajya Sabha seat reshuffle

राज्य सभा (सोर्स-IANS)

Rajya Sabha seat reshuffle: हालिया चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनावों के नतीजों ने देश की राजनीति में एक नई हलचल पैदा कर दी है। इसका असर राज्य सभा की सीटों पर भी दिखने वाला है। वहीं अगले दो सालों में कई राज्यों में द्विवार्षिक चुनाव होंगे, जिसके बाद यह बदलाव और स्पष्ट होगा। अलग-अलग राज्यों में सीटों के बदलाव से उच्च सदन में कई पार्टियों की ताकत बदलने वाली है। कुछ पार्टियों को फायदा मिल सकता है, वहीं कुछ को नुकसान भी हो सकता है।

किन राज्यों की राज्य सभा सीटों पर होंगे चुनाव?

अगले दो सालों में केरल, असम, तमिलनाडु और पुदुचेरी की राज्य सभा की सीटों पर चुनाव होने हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 2029 से पहले कोई चुनाव नहीं होगा, इसलिए वहां की मौजूदा स्थिति फिलहाल बनी रहेगी। 2029 से 2032 के बीच राज्य की सभी 16 सीटों पर एक साथ चुनाव होंगे।

किसे होगा फायदा, किसे नुकसान?

मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, अगले दो सालों में कांग्रेस की राज्य सभा में संख्या 29 से बढ़कर 32 तक पहुंच सकती है, जिससे उसे सीधा फायदा होगा। बीजेपी को भी एक सीट का फायदा मिल सकता है और उसकी संख्या 114 तक पहुंच सकती है। वहीं तमिलनाडु में DMK की सीटें 8 से घटकर 7 हो सकती हैं और AIADMK की संख्या 6 से घटकर 5 तक आ सकती है। इसके अलावा विजय की TVK के राज्य सभा में 3 सीटों के साथ एंट्री की संभावना जताई जा रही है, जो राज्य की राजनीति में नया फैक्टर बन सकता है।

केरल और असम में स्थिति

2027 और 2028 में केरल की कुल 6 राज्य सभा सीटों पर चुनाव होंगे, जिनमें कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF सभी सीटें जीत सकता है। एक सीट जीतने के लिए 36 वोट जरूरी होते हैं, जबकि LDF के पास 35 विधायक हैं। ऐसे में कांग्रेस को यहां से बड़ा फायदा और कुल मिलाकर 4 सीटों का सीधा-सीधा प्रॉफिट मिल सकता है।

वहीं असम में 2028 में होने वाले चुनावों में बीजेपी दोनों राज्य सभा सीटें जीतने की स्थिति में है। इससे पार्टी को प्रदेश से एक सीट का सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है और उसकी राज्य सभा में स्थिति और मजबूत होगी।

तमिलनाडु की 2028 में 6 सीटों पर चुनाव होने हैं, जहां मौजूदा समय में कांग्रेस के पास 1, DMK के पास 3 और AIADMK के पास 2 सांसद हैं। यहां का चुनाव परिणाम राज्य सभा के गणित में सबसे बड़ा बदलाव ला सकता है, क्योंकि सीटों का संतुलन बदलने की पूरी संभावना है। वहीं, पुदुचेरी में 2027 के चुनाव में एनडीए अपनी एक सीट फिर से जीत सकता है, इसलिए यहां कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा।

ये भी पढ़ें

Tamil Nadu Assembly Election Result: तमिलनाडु में एक्टर विजय ने कैसे पलटी पूरी बाजी, जानें इसके पीछे के कारण
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

TMC

Published on:

05 May 2026 10:23 am

Hindi News / National News / चुनाव परिणामों से इस तरह बदलेगी राज्य सभा की गणित, जानिए किसे फायदा और किसे नुकसान ?

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

असम में कांग्रेस तो बंगाल में ममता बनर्जी की मुसलमान प्रत्याशियों ने बचाई लाज, किस पार्टी के कितने जीते मुस्लिम उम्मीदवार

राष्ट्रीय

विजय की ‘तमिलनाडु’ जीत पर संदीप रेड्डी वांगा ने कही बड़ी बात, लोगों ने बदले में सुना दी खरी-खोटी

Tamil Nadu Election Result 2026
मनोरंजन

दिल्ली और बंगाल में BJP की जीत पर अरविंद केजरीवाल की आई प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा?

West Bengal Election Results 2026
राष्ट्रीय

Bengal Election Result 2026: 9 मई को होगा पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह

Bengal Election Result 2026
राष्ट्रीय

Tamil Nadu Election 2026: विजय थलापति की जीत ने खोली तृषा कृष्णन के साथ रिश्ते की पोल, लक्ष्मी मांचू के बाद अब चार्मी कौर के पोस्ट से मची हलचल

Tamil Nadu Election 2026
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.