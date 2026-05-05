चुनाव परिणामों से इस तरह बदलेगी राज्य सभा की गणित, जानिए किसे फायदा और किसे नुकसान ?

मौजूदा आंकड़ों के अनुसार, अगले दो सालों में कांग्रेस की राज्य सभा में संख्या 29 से बढ़कर 32 तक पहुंच सकती है, जिससे उसे सीधा फायदा होगा। बीजेपी को भी एक सीट का फायदा मिल सकता है और उसकी संख्या 114 तक पहुंच सकती है। वहीं तमिलनाडु में DMK की सीटें 8 से घटकर 7 हो सकती हैं और AIADMK की संख्या 6 से घटकर 5 तक आ सकती है। इसके अलावा विजय की TVK के राज्य सभा में 3 सीटों के साथ एंट्री की संभावना जताई जा रही है, जो राज्य की राजनीति में नया फैक्टर बन सकता है।