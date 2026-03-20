अली खामेनेई की मौत को लेकर सरकार के रवैये पर Shashi Tharoor का बड़ा बयान, कहा- भले ही निंदा …

कांग्रेस नेता ने कहा, 'सोनिया गांधी और विपक्ष के अन्य नेताओं ने जो कहा है, मैं उसकी पूरी सराहना करता हूं क्योंकि विपक्ष के रूप में हम एक नैतिक रुख ले सकते हैं। मेरा लेख इस बारे में अधिक है कि सरकार को क्या करना चाहिए। सच कहूं तो, अगर मैं कांग्रेस सरकार को भी सलाह दे रहा होता, तो मेरी सलाह इस समय संयम से काम लेने की होती। संयम आत्मसमर्पण नहीं है, बल्कि यह एक ताकत है; यह दिखाने का एक तरीका है कि हम जानते हैं कि हमारे हित क्या हैं और हम उनकी रक्षा के लिए सबसे पहले कार्य करेंगे।'