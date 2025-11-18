‘कहीं ‘नजीबुल्लाह’ जैसा हाल ना हो जाए’, शेख हसीना को लेकर कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार से कर दी बड़ी अपील

27 सितंबर 1996 को, तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और नजीबुल्लाह को संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर से निकालकर उनकी हत्या कर दी। उनकी लाश को काबुल के एक चौराहे पर लंप पोस्ट से लटका दिया गया, जो तालिबान की बर्बरता का प्रतीक बन गया।