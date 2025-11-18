Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘कहीं ‘नजीबुल्लाह’ जैसा हाल ना हो जाए’, शेख हसीना को लेकर कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार से कर दी बड़ी अपील

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने नजीबुल्लाह का उदाहरण देते हुए भारत सरकार से हसीना की सुरक्षा के लिए चिंता जताई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Nov 18, 2025

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना। (फोटो: ANI)

कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को दी गई मौत की सजा पर चिंता व्यक्त की है। सिंघवी ने कहा है कि यह सजा एक बड़े खतरे का संकेत है।

सिंघवी ने अपने एक्स पोस्ट में कहा- शेख हसीना को मौत की सजा सुनाना पूरी तरह से खतरे की घंटी है। भारत को किसी भी कीमत पर उनकी सुरक्षा करनी चाहिए। हसीना का हाल भी नजीबुल्लाह जैसा हो सकता है।

क्या हुआ था नजीबुल्लाह के साथ?

बता दें कि मोहम्मद नजीबुल्लाह अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, जिन्होंने 1987 से 1992 तक पद संभाला था। उनका कार्यकाल सोवियत संघ के समर्थन से चिह्नित था और उन्होंने अफगानिस्तान में कम्युनिस्ट सरकार का नेतृत्व किया था।

1992 में, सोवियत संघ के पतन के बाद, नजीबुल्लाह की सरकार को मुजाहिदीन संगठनों ने उखाड़ फेंका और उन्हें संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर में शरण लेनी पड़ी।

27 सितंबर 1996 को, तालिबान ने काबुल पर कब्जा कर लिया और नजीबुल्लाह को संयुक्त राष्ट्र के दफ्तर से निकालकर उनकी हत्या कर दी। उनकी लाश को काबुल के एक चौराहे पर लंप पोस्ट से लटका दिया गया, जो तालिबान की बर्बरता का प्रतीक बन गया।

हमें उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए- कांग्रेस नेता

सिघंवी ने कहा- भारत और दक्षिण एशिया नजीबुल्लाह जैसी दुखद पुनरावृत्ति अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। हसीना सुरक्षा, स्थिरता और सहयोग में दृढ़ सहयोगी रही हैं। हमें उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए।

78 वर्षीय हसीना पर उनकी अनुपस्थिति में मुकदमा चलाया गया। जुलाई 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद से वे भारत में निर्वासित हैं और उन्हें मानवता के विरुद्ध अपराध करने के लिए मृत्युदंड दिया गया है।

बांग्लादेश की अपील

इस बीच, बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को भारत से हसीना और देश के पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल को तुरंत प्रत्यर्पित करने की अपील की है। बांग्लादेश ने दावा किया कि प्रत्यर्पण संधि के तहत भारत ऐसा करने के लिए बाध्य है।

बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया- अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के फैसले में, फरार आरोपी शेख हसीना और असदुज्जमां खान कमाल को जल्लाही हत्याकांड का दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है।

आगे कहा गया- अगर कोई भी देश मानवता के विरुद्ध अपराधों के दोषी इन व्यक्तियों को शरण देता है, तो यह अत्यंत असहिष्णु कृत्य और न्याय की अवहेलना होगी।

हम भारत सरकार से अपील करते हैं कि वह इन दोनों दोषियों को तुरंत बांग्लादेशी अधिकारियों को सौंप दे। दोनों देशों के बीच मौजूदा प्रत्यर्पण संधि के अनुसार, यह भारत का भी एक अनिवार्य कर्तव्य है।

ये भी पढ़ें

फांसी से तो झटके में मर जाएगी, हजार मौत मरे हसीना- एक पिता का फूटा गुस्सा
विदेश
Sheikh Hasina Sentenced To Death

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बांग्लादेश मिलिट्री कूप

Updated on:

18 Nov 2025 01:30 pm

Published on:

18 Nov 2025 01:29 pm

Hindi News / National News / ‘कहीं ‘नजीबुल्लाह’ जैसा हाल ना हो जाए’, शेख हसीना को लेकर कांग्रेस नेता ने मोदी सरकार से कर दी बड़ी अपील

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

Bihar Politics: क्या तेजस्वी यादव को हिस्ट्रीशीटर से मिल रहा राजनीति का ज्ञान? रमीज की चर्चा कर जेडीयू ने लालू यादव से पूछे सवाल

Bihar Politics | नीरज कुमार
पटना

प्रायश्चित के लिए मौन उपवास रखेंगे प्रशांत किशोर, चुनाव में हार के लिए मांगी माफी

prashant kishor
पटना

PM Kisan Yojana: बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस तारीख को खाते में आएगा 21वीं किस्त का पैसा

PM Kisan Samman Nidhi
पटना

Lalu family crisis: पार्टी में परिवार का दखल बर्दाश्त नहीं- लालू-राबड़ी के सामने तेजस्वी ने कर दिया साफ

पटना

रोहिणी आचार्य के मामले पर लालू यादव ने तोड़ी चुप्पी, जानें परिवार और पार्टी के लिए क्या कहा

Lalu Prasad Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.