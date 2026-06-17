Shiv sena crisis: ‘बहुमत होने पर भी हर पार्टी क्यूं तोड़ी जा रही है ?’ शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने भाजपा पर साधा निशाना

शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत। ( फोटो : ANI)
UBT Mps shiv sena: देश की राजनीतिक पार्टियों में बगावत और उनके टूटने पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। इसके लिए उन्होंने भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। राउत ने एक पोस्ट में कहा, 'आम आदमी पार्टी टूट गई, पहले शिवसेना में फूट पड़ी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी, और अब तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना को फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। '
उन्होंने सवाल उठाया, इस देश में ऐसा क्यों हो रहा है, और संसद में इसकी क्या जरूरत है? आपके पास पहले से ही पूर्ण बहुमत है। राउत ने पूछा, क्या यह लत बन गई है? हर पार्टी को तोड़ना, यह किस तरह का जुनून है? यह लोकतंत्र है; देश संविधान पर चलता है। थोड़ा संयम बरतना चाहिए।
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