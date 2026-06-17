Shiv sena crisis: ‘बहुमत होने पर भी हर पार्टी क्यूं तोड़ी जा रही है ?’ शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने भाजपा पर साधा निशाना

UBT Mps shiv sena: देश की राजनीतिक पार्टियों में बगावत और उनके टूटने पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया है। इसके लिए उन्होंने भाजपा पर तीखा प्रहार किया है। राउत ने एक पोस्ट में कहा, 'आम आदमी पार्टी टूट गई, पहले शिवसेना में फूट पड़ी, फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में फूट पड़ी, और अब तृणमूल कांग्रेस के बाद शिवसेना को फिर से तोड़ने की कोशिश की जा रही है। '