दिल्ली में हुई बीयर की भारी कमी, जानिए क्या है वजह और कब तक रहेगी किल्लत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली अपनी सस्ती शराब के लिए पहचानी जाने लगी है। यही वजह है कि यहां बड़ी मात्रा में शराब की खपत हो रही है। लेकिन इस बीच बीयर को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली में इन दिनों की बीयर की भारी कमी देखने को मिल रही है। इस कमी के पीछे खास वजह है। यही नहीं फिलहाल इस कमी से राहत मिलने की भी उम्मीद नहीं है।

दिल्ली अपनी सस्ती शराब के लिए पहचानी जाने लगी है। यही वजह है कि आस-पास के इलाकों के शराब के शौकीन भी इन दिनों दिल्ली में खरीदारी के लिए आते हैं। हालांकि इस बार गर्मी में हालात कुछ और ही हैं। दरअसल इस बीच बड़ी खबर सामने आई है कि दिल्ली में बीयर की भारी किल्लत हो गई है। जो बीयर के शौकीनों के लिए बड़ा झटका है। इससे ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आस-पास से आने वाले लोगों को भी निराशा हो रही है। कई दुकानों में बीयर ऑउटऑफ स्टॉक हो गई है। जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। बीयर की अचानक कमी के पीछे भी खास वजह है।

