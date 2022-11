श्रद्धा हत्याकांड: शव काटने के दौरान आफताब ने की बीयर पार्टी! क्या सबूत मिटाने के लिए मंगाया वैक्यूम क्लीनर?

Shraddha Murder Case: दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब की हिरासत अगले 5 दिन के लिए बढ़ा दिया है। पुलिस के सामने सवाल यह है कि इस हत्या का सच कब और कैसे सबूतों के साथ सामने आएगा।

Shraddha Murder Case: श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब पूनावाला ने गर्लफ्रेंड श्रद्धा की हत्या करने की बात कबूल कर ली है, लेकिन सबूतों के साथ उसे हत्यारा साबित करना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है क्योंकि हत्या के बाद उसने शव को अलग-अलग जगहों पर फेंक दिया है। अब पुलिस श्रद्धा के शव के टुकड़ो को ढ़ूंढ़ने के लिए जंगल-जंगल भटक रही है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को अब तक न तो श्रद्धा का सिर मिला है और न ही मोबाइल फोन।

