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One Nation One Law: कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के समान कानून के दायरे में लाना सुखद: बानी प्रसाद मुखर्जी

One Nation One Law India: कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक देश और एक विधान का सपना अब पूरी तरह हकीकत बन चुका है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पोते ने इस ऐतिहासिक कदम पर कुछ ऐसा कहा, जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आखिर क्या था वो किस्सा, जानिए इस खास रिपोर्ट में।
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कोलकाता

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Manoj Vashisth

Jul 07, 2026

Bani Prasad Mukherjee

Bani Prasad Mukherjee

Shyama Prasad Mukherjee grandson: "एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे!" आज से दशकों पहले कश्मीर की धरती पर बुलंद हुई डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यह हुंकार भारत के इतिहास में अमर है। उनके इसी संकल्प को जब मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर पूरा किया, तो पूरे देश ने राहत की सांस ली। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले पर खुद डॉ. मुखर्जी के परिवार की क्या राय है? पश्चिम बंगाल के हुगली में रहने वाले उनके पोते बानी प्रसाद मुखर्जी ने इस पर अपनी दिल छू लेने वाली भावनाएं व्यक्त की हैं, जो आज हर देशभक्त के दिल को छू रही हैं।

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Updated on:

07 Jul 2026 06:49 am

Published on:

07 Jul 2026 06:45 am

Hindi News / National News / One Nation One Law: कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के समान कानून के दायरे में लाना सुखद: बानी प्रसाद मुखर्जी

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