One Nation One Law: कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों के समान कानून के दायरे में लाना सुखद: बानी प्रसाद मुखर्जी

Bani Prasad Mukherjee
Shyama Prasad Mukherjee grandson: "एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे!" आज से दशकों पहले कश्मीर की धरती पर बुलंद हुई डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यह हुंकार भारत के इतिहास में अमर है। उनके इसी संकल्प को जब मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाकर पूरा किया, तो पूरे देश ने राहत की सांस ली। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले पर खुद डॉ. मुखर्जी के परिवार की क्या राय है? पश्चिम बंगाल के हुगली में रहने वाले उनके पोते बानी प्रसाद मुखर्जी ने इस पर अपनी दिल छू लेने वाली भावनाएं व्यक्त की हैं, जो आज हर देशभक्त के दिल को छू रही हैं।
यह खबर अभी अपडेट हो रही है
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग