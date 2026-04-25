भारत में 6 पाकिस्तानी नागरिकों को मिली कठोर कारावास की सजा, 20 साल तक खाएंगे हवालात की रोटी, क्या है मामला?

संयुक्त अभियान में 20 दिसंबर की सुबह करीब 2:30 बजे अरब सागर में निगरानी के दौरान एक संदिग्ध नाव रडार पर दिखाई दी। इसके बाद तटरक्षक बल ने नाव को घेर लिया, जिसमें 6 लोग सवार थे। नाव पर सवार सभी लोगों को हिरासत में लिया गया और तलाशी के दौरान 5 बड़े बैग बरामद हुए, जिनमें कुल 76,936 ग्राम हेरोइन थी। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 384.68 करोड़ रुपए आंकी गई थी। इसके बाद ATS के पुलिस इंस्पेक्टर एम.सी. नायक की शिकायत पर NDPS एक्ट की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।