दिल्ली सरकार के Desh ke Mentors प्रोग्राम से जुड़े सोनू सूद, राजनीति में एंट्री को लेकर भी दिया जवाब

नई दिल्ली। दिल्ली ( Delhi ) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) से शुक्रवार को बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ( Sonu Sood ) ने मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद एक प्रेस वार्ता में सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सोनू सूद दिल्‍ली सरकार के खास प्रोग्राम का ब्रांड एंबेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं।

दिल्‍ली का शिक्षा विभाग जल्द ही ‘देश के मेंटॉर्स’ ( Desh Ke Montors ) कार्यक्रम शुरू करेगा। सोनू सूद इसका ब्रांड एंबेसेडर बनने को राजी हो गए हैं। दरअसल ऐसी अटकलें लगाई जा रही थीं कि सोनू आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में प्रचार करेंगे और उसी सिलसिले में वे शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करने वाले हैं। अपनी राजनीति में एंट्री को लेकर भी सोनू सूद ने मीडिया को जवाब दिया।

यह भी पढ़ेंः Delhi Weather News Updates Today: दिल्ली में बदलेगा मौसम का मिजाज, जानिए

Today, I have been given an opportunity to mentor lakhs of students. There is no greater service than guiding students. I am sure together we can & we will: Actor Sonu Sood in Delhi



Sood has been appointed as the brand ambassador of the Delhi govt's 'Desh Ke Mentors' program pic.twitter.com/F6nWr1zWNp