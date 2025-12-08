Starlink India: भारत में जल्द शुरू होगा Elon Musk का स्टारलिंक, घरेलू कनेक्शन के मंथली प्लान के लिए देने होगे इतने रुपये

चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नोएडा में गेटवे अर्थ स्टेशन बन रहे हैं। बेंगलुरु ऑफिस के लिए भुगतान, लेखा और टैक्स विशेषज्ञों की भर्ती शुरू। इस साल की शुरुआत में DoT से 5 साल का कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस मिल चुका है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले हफ्तों में कंपनी वाणिज्यिक लॉन्च की तारीख और शहर-विशिष्ट प्लान की पूरी जानकारी देगी।