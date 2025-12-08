Starlink India: भारत में जल्द शुरू होगा Elon Musk का स्टारलिंक, घरेलू कनेक्शन के मंथली प्लान के लिए देने होगे इतने रुपये

भारत में जल्द शुरू होगा Elon Musk का स्टारलिंक
Starlink Will Start Soon In India: एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने भारत में अपनी रेजिडेंशियल सैटेलाइट इंटरनेट सेवा की आधिकारिक कीमतें घोषित कर दी हैं। कंपनी की भारतीय वेबसाइट पर अपडेट के अनुसार, मासिक शुल्क 8,600 रुपये होगा, जबकि हार्डवेयर किट (डिश + राउटर) के लिए एकमुश्त 34,000 रुपये देने होंगे।
हालांकि सेवा अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुई है। वेबसाइट पर ज्यादातर पिनकोड डालने पर मैसेज आता है– 'Starlink Residential आपके क्षेत्र में अभी उपलब्ध नहीं है।' उपलब्धता मानचित्र में भारत को अभी भी नियामक अनुमोदन लंबित दिखाया जा रहा है।
चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और नोएडा में गेटवे अर्थ स्टेशन बन रहे हैं। बेंगलुरु ऑफिस के लिए भुगतान, लेखा और टैक्स विशेषज्ञों की भर्ती शुरू। इस साल की शुरुआत में DoT से 5 साल का कमर्शियल सैटेलाइट ब्रॉडबैंड लाइसेंस मिल चुका है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले हफ्तों में कंपनी वाणिज्यिक लॉन्च की तारीख और शहर-विशिष्ट प्लान की पूरी जानकारी देगी।
1 दिसंबर को जीरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामथ के पॉडकास्ट में एलन मस्क ने कहा था, भारत में स्टारलिंक उन लाखों लोगों तक इंटरनेट पहुंचाएगा, जहां आज भी फाइबर या मोबाइल नेटवर्क नहीं है। दूरदराज के गांवों, पहाड़ी इलाकों और समुद्री क्षेत्रों के लिए यह सेवा गेम-चेंजर मानी जा रही है, भले ही शुरुआती कीमत प्रीमियम हो।
