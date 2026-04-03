अंबानी-एयरटेल की बढ़ी टेंशन! मेघालय में Starlink का ‘पायलट प्रोजेक्ट’ होगा शुरू

Starlink को भारत में ऑपरेट करने के लिए IN-SPACe (Indian National Space Promotion and Authorization Centre) से लाइसेंस मिल चुका है। यह लाइसेंस 5 वर्षों के लिए वैध है, जिसके तहत कंपनी भारतीय क्षेत्र के ऊपर अपने Starlink Gen1 सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन का उपयोग कर सकेगी। कंपनी पिछले कई महीनों से भारत में ट्रायल कर रही है और अक्टूबर 2025 में मुंबई में अपनी सेवा का डेमो भी दिखा चुकी है। इसके अलावा, बेंगलुरु में Starlink ने अपना इंडिया हेडक्वार्टर स्थापित करने के लिए कर्मचारियों की भर्ती भी शुरू कर दी है।

महाराष्ट्र सरकार और UIDAI (आधार) के साथ पहले ही Starlink की साझेदारी हो चुकी है। मेघालय तीसरा राज्य है जिसने कंपनी के साथ औपचारिक समझौता किया है।