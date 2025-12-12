नहीं थमा है कर्नाटक कांग्रेस का विवाद, CM सिद्धरमैया के करीबी का बड़ा बयान, ‘उन्हें हटाने की हिम्मत किसमें हैं?’

जमीर अहमद खान ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हाईकमान ने किसी भी नेतृत्व परिवर्तन की संभावना से इनकार कर दिया है। उन्होंने सिद्धारमैया के बेटे यतींद्र के विवादित बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि यतींद्र ने अपनी निजी राय जाहिर की है। उन्होंने फेरबदल को लेकर पूछ गए सवालों पर कहा कि अब इस चर्चा को क्यों उठाया जा रहा है? ऐसी चर्चाएं तभी होनी चाहिए जब मुख्यमंत्री का पद खाली हो। यह सब कोरी अटकलें हैं। क्या किसी में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को बदलने का साहस है? अगर किसी के पास यह अधिकार है, तो वह केवल हाईकमान के पास है।