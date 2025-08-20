CM रेखा को थप्पड़ मारने वाले आरोपी की मां का आया बयान, बताया बेटे ने क्यों किया हमला

CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को जनसुनवाई के दौरान 41 वर्षीय शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। आरोपी की पहचान गुजरात के राजकोट निवासी राजेश रामजी खिमजी सरकारिया बताया जाता है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद उसके मां का बयान सामने आया है। मां भानु बेन ने कहा कि मेरा बेटा पशु प्रेमी है। वह Dogs को लेकर सरकार के फैसले से नाराज था। इसलिए उसने सीएम पर हमला कर दिया। भानु बेन ने आगे कहा कि वह रविवार को राजकोट से गया था। उसके परिवार में दो बेटे हैं। आरोपी बेटा राजेश रिक्शा चलाता है। उसका मानसिक स्वास्थ्य अस्थिर है और वह कभी-कभी परिवार में किसी पर भी हमला कर देता है।