क्रूरता की सारी हदें पार! 300 बेजुबानों को दी दर्दनाक मौत, एनीमल लवर्स में भारी गुस्सा

तेलंगाना के जगतियाल जिले के पेगडापल्ली गांव में एक बार फिर आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या का मामला सामने आया है। दिसंबर 2024 में हुए ग्राम पंचायत चुनावों में जीतने के बाद गांव प्रशासन ने वादा किया था कि स्ट्रे डॉग्स की समस्या से छुटकारा दिलाया जाएगा। उसी वादे को पूरा करने के लिए कथित तौर पर सरपंच और ग्राम पंचायत सचिव ने कुत्तों को जहर देकर मार डाला। शुक्रवार को गांव की सीमा पर एक गड्ढे में करीब 300 कुत्तों के शव दफनाए गए मिले, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।