Court News: जजों के तबादले में देरी पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, कहा, 'जजों को काम नहीं दिया तो कुछ अप्रिय हो सकता है'

नई दिल्लीPublished: Nov 21, 2023 09:57:41 am Submitted by: Swatantra Mishra

Issue of judges recommended by the collegium for transfer: सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों के तबादले में जानबूझकर देरी करने का आरोप केंद्र पर लग रहा है। हाईकोर्ट जजों के स्थानांतरण के लिए कॉलेजियम की तरफ से अनुशंसित नामों को मंजूरी देने में ढिलाई को लेकर केंद्र पर पिक एंड चूज का आरोप लगाया जा रहा है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर 2023 को होगी।