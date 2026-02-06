ममता सरकार को बड़ा झटका, कर्मचारियों को देना ही होगा 100 फीसदी महंगाई भत्ता

यह समिति राज्य सरकार से बातचीत कर तय करेगी कि शेष बकाया कितनी राशि और कितनी किश्तों में भुगतान किया जाएगा। बैठक 6 मार्च तक पूरी करनी होगी। अदालत ने निर्देश दिया कि शेष 75 फीसदी राशि की पहली किश्त 31 मार्च तक दी जाए और बाकी किश्तें तय तारीखों पर अदा की जाएं। गठित समिति 15 अप्रेल को सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेगी। इसमें यह जानकारी होगी कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों को भुगतान शुरू किया है या नहीं। इस फैसले का लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी मिलेगा।