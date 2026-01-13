जम्मू-कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन, अलर्ट पर सुरक्षा बल

गौरतलब है कि इससे पहले 12 जनवरी को भी जम्मू-कश्मीर में एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के कई इलाकों में सीमा पार से संदिग्ध ड्रोन जैसी गतिविधियां देखी गई थीं। अधिकारियों के मुताबिक, शाम 6:25 बजे पूंछ जिले के मनकोट सेक्टर में तैन से टोपा की ओर एक संदिग्ध ड्रोन मूव करता दिखा था। वहीं, 6:35 बजे राजौरी के तेरयाथ क्षेत्र के खब्बर गांव में दूसरा ड्रोन देखा गया, जबकि कलाकोट के धर्मसल गांव से भराख की ओर ब्लिंकिंग लाइट भी नजर आई थी।