13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

जम्मू-कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन, अलर्ट पर सुरक्षा बल

शाम करीब 7:35 बजे राजौरी के केरी सेक्टर में एलओसी से सटे धेरी धारा गांव के ऊपर कई ड्रोन जैसे संदिग्ध ऑब्जेक्ट्स मंडराते हुए देखे गए। 

2 min read
Google source verification

जम्मू

image

Ashib Khan

Jan 13, 2026

राजौरी में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास मंगलवार शाम संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। इसके बाद सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल, शाम करीब 7:35 बजे राजौरी के केरी सेक्टर में एलओसी से सटे धेरी धारा गांव के ऊपर कई ड्रोन जैसे संदिग्ध ऑब्जेक्ट्स मंडराते हुए देखे गए। 

बाद में ये कलाली गांव की ओर बढ़ते नजर आए। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने फायरिंग की और काउंटर-ड्रोन सिस्टम सक्रिय किया, जिसके चलते संदिग्ध ड्रोन वापस सीमा पार जाते देखे गए। घटना के बाद सीमा पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है।

मुठभेड़ हुई शुरू

इससे पहले मंगलवार को ही जम्मू के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों के अनुसार, आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके दौरान गोलियों की आवाजें सुनी गईं।

यह रुक-रुक कर फायरिंग बिलावर के नजोटे जंगल क्षेत्र से सामने आई, जो कहोग फॉरेस्ट बेल्ट के कामध नाले से करीब 10 किलोमीटर दूर है। इसी इलाके में 7 जनवरी को भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी।

तलाशी अभियान किया तेज

अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों की गतिविधि देखकर संदिग्ध आतंकियों ने कुछ राउंड फायरिंग की, जिसका जवानों ने जवाब दिया और जंगल के भीतर गहराई तक तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन और मजबूत किया गया है।

गौरतलब है कि इससे पहले 12 जनवरी को भी जम्मू-कश्मीर में एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के कई इलाकों में सीमा पार से संदिग्ध ड्रोन जैसी गतिविधियां देखी गई थीं। अधिकारियों के मुताबिक, शाम 6:25 बजे पूंछ जिले के मनकोट सेक्टर में तैन से टोपा की ओर एक संदिग्ध ड्रोन मूव करता दिखा था। वहीं, 6:35 बजे राजौरी के तेरयाथ क्षेत्र के खब्बर गांव में दूसरा ड्रोन देखा गया, जबकि कलाकोट के धर्मसल गांव से भराख की ओर ब्लिंकिंग लाइट भी नजर आई थी।

तत्काल कार्रवाई करते हुए सेना और सुरक्षा बलों ने काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (Counter-UAS) तैनात किए, जिसके बाद सभी संदिग्ध ड्रोन सीमा पार लौटते देखे गए।

ये भी पढ़ें

शरद पवार से मिलने के बाद क्या अजित पवार के सीएम के साथ बिगड़ेंगे रिश्ते? जानें डिप्टी सीएम ने क्या कहा
राष्ट्रीय
Ajit Pawar, NCP reunion, Sharad Pawar faction, Maharashtra local body elections,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

13 Jan 2026 09:43 pm

Hindi News / National News / जम्मू-कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन, अलर्ट पर सुरक्षा बल

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.