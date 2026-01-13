जम्मू-कश्मीर के राजौरी में नियंत्रण रेखा के पास देखे गए पाकिस्तानी ड्रोन, अलर्ट पर सुरक्षा बल

राजौरी में दिखे पाकिस्तानी ड्रोन
जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में नियंत्रण रेखा (LoC) के पास मंगलवार शाम संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए। इसके बाद सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। दरअसल, शाम करीब 7:35 बजे राजौरी के केरी सेक्टर में एलओसी से सटे धेरी धारा गांव के ऊपर कई ड्रोन जैसे संदिग्ध ऑब्जेक्ट्स मंडराते हुए देखे गए।
बाद में ये कलाली गांव की ओर बढ़ते नजर आए। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने फायरिंग की और काउंटर-ड्रोन सिस्टम सक्रिय किया, जिसके चलते संदिग्ध ड्रोन वापस सीमा पार जाते देखे गए। घटना के बाद सीमा पर निगरानी और कड़ी कर दी गई है।
इससे पहले मंगलवार को ही जम्मू के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों के अनुसार, आतंकियों की संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके दौरान गोलियों की आवाजें सुनी गईं।
यह रुक-रुक कर फायरिंग बिलावर के नजोटे जंगल क्षेत्र से सामने आई, जो कहोग फॉरेस्ट बेल्ट के कामध नाले से करीब 10 किलोमीटर दूर है। इसी इलाके में 7 जनवरी को भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी।
अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों की गतिविधि देखकर संदिग्ध आतंकियों ने कुछ राउंड फायरिंग की, जिसका जवानों ने जवाब दिया और जंगल के भीतर गहराई तक तलाशी अभियान तेज कर दिया गया है। आतंकियों को पकड़ने के लिए कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन और मजबूत किया गया है।
गौरतलब है कि इससे पहले 12 जनवरी को भी जम्मू-कश्मीर में एलओसी और अंतरराष्ट्रीय सीमा (IB) के कई इलाकों में सीमा पार से संदिग्ध ड्रोन जैसी गतिविधियां देखी गई थीं। अधिकारियों के मुताबिक, शाम 6:25 बजे पूंछ जिले के मनकोट सेक्टर में तैन से टोपा की ओर एक संदिग्ध ड्रोन मूव करता दिखा था। वहीं, 6:35 बजे राजौरी के तेरयाथ क्षेत्र के खब्बर गांव में दूसरा ड्रोन देखा गया, जबकि कलाकोट के धर्मसल गांव से भराख की ओर ब्लिंकिंग लाइट भी नजर आई थी।
तत्काल कार्रवाई करते हुए सेना और सुरक्षा बलों ने काउंटर-अनमैन्ड एरियल सिस्टम (Counter-UAS) तैनात किए, जिसके बाद सभी संदिग्ध ड्रोन सीमा पार लौटते देखे गए।
