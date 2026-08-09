ताइवान के आसमान में फिर मंडराया खतरा, चीन ने भेजे लड़ाकू विमान और युद्धपोत

जमीन और आसमान के अलावा ताइवान समुद्र के भीतर भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जून महीने में ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कहसुंग बंदरगाह से समुद्री परीक्षण के लिए निकली थी, जिसमें डाइविंग टेस्ट भी शामिल थे। फोकस ताइवान की रिपोर्ट के मुताबिक यह पनडुब्बी का 15वां समुद्री ट्रायल था और डूबकर चलने का नौवां टेस्ट। साफ है कि ताइवान भी चीन के दबाव के बीच अपनी सुरक्षा तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता।