9 अगस्त 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP Protest

CWG 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

ताइवान के आसमान में फिर मंडराया खतरा, चीन ने भेजे लड़ाकू विमान और युद्धपोत

PLA aircraft: ताइवान के आसमान में चीन के 4 फाइटर जेट और 6 युद्धपोत घुसे, 2 विमानों ने पार की मीडियन लाइन। एक दिन पहले तो आंकड़ा 14 तक पहुंच गया था। जानें पूरी खबर।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Aug 09, 2026

China-Taiwan Tension

चीन-ताइवान में बढ़ा तनाव। फोटो में चीन राष्ट्रपति शी जिनपिंग। (सोर्स: ANI)

ताइवान के आसमान और समुद्र में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। चीन की सेना पीएलए लगातार ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर रही है। रविवार सुबह 6 बजे तक ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि चीन के 4 फाइटर जेट, 6 नौसैनिक जहाज और 9 सरकारी जहाज उनके इलाके में घूमते पाए गए।

दो विमानों ने पार की मीडियन लाइन

ताइवान के लिए सबसे चिंता की बात यह रही कि 4 में से 2 विमान सीधे मीडियन लाइन पार कर गए। वह ताइवान के उत्तरी व दक्षिण-पश्चिमी हवाई क्षेत्र यानी एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में घुस आए। ताइवान की सेना ने ट्विटर पर लिखा कि उनकी सेना पूरी स्थिति पर नजर रखे हुए है और उसी हिसाब से जवाब दिया गया।

शनिवार को तो हालात कहीं ज्यादा गंभीर थे

शनिवार सुबह 6 बजे तक चीन के पूरे 14 फाइटर जेट, 6 नौसैनिक जहाज और 8 सरकारी जहाज ताइवान के समुद्री इलाके में मौजूद थे। इनमें से 11 विमानों ने मीडियन लाइन पार करते हुए ताइवान के हवाई क्षेत्र में एंट्री ली। बीते एक ही हफ्ते में चीन की सैन्य सक्रियता में साफ तेजी देखी गई है।

समुद्र के अंदर भी ताइवान कर रहा तैयारी

जमीन और आसमान के अलावा ताइवान समुद्र के भीतर भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है। जून महीने में ताइवान की पहली स्वदेशी पनडुब्बी कहसुंग बंदरगाह से समुद्री परीक्षण के लिए निकली थी, जिसमें डाइविंग टेस्ट भी शामिल थे। फोकस ताइवान की रिपोर्ट के मुताबिक यह पनडुब्बी का 15वां समुद्री ट्रायल था और डूबकर चलने का नौवां टेस्ट। साफ है कि ताइवान भी चीन के दबाव के बीच अपनी सुरक्षा तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहता।

आखिर चीन ताइवान को अपना हिस्सा क्यों मानता है

चीन का दावा है कि ताइवान उसका अभिन्न हिस्सा है, और यह बात उसकी सरकारी नीतियों और कानूनों में भी दर्ज है। इसकी जड़ें इतिहास में बहुत पुरानी हैं। साल 1683 में किंग वंश ने मिंग वफादारों को हराकर ताइवान पर कब्जा किया था, और तभी से चीन इसे अपना क्षेत्र मानता आया है।

लेकिन ताइवान की अपनी अलग पहचान भी है

दूसरी तरफ ताइवान की अपनी सरकार, अपनी सेना और अपनी अलग अर्थव्यवस्था है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक ताइवान का दर्जा आज भी अंतरराष्ट्रीय बहस का बड़ा मुद्दा बना हुआ है, जो संप्रभुता, आत्मनिर्णय के अधिकार और किसी देश के मामलों में दखल न देने जैसे कानूनी सिद्धांतों की परीक्षा लेता रहता है।

‘मक्का संयुक्त रक्षा समझौते’ में तुर्किये ने कर दिया पाकिस्तान और सऊदी के साथ खेल, क्या मिस्र भी होगा शामिल?

ये भी पढ़ें
defense agreement in Mecca.

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Aug 2026 09:04 am

Published on:

09 Aug 2026 08:45 am

Hindi News / National News / ताइवान के आसमान में फिर मंडराया खतरा, चीन ने भेजे लड़ाकू विमान और युद्धपोत

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र सरकार को घेरा, बोले- ‘सदन में जवाब दें पीएम मोदी’

mallikarjun kharge on Ram Mandir donation controversy.
राष्ट्रीय

…तो अंडों का सामना करना पड़ेगा, कोलकाता में बैनर लगाकर भाजपा में शामिल होने वालों को चेताया गया

Salt Lake BJP warning banner
राष्ट्रीय

Baramati Plane Crash: बारामती रनवे पर लैंडिंग के दौरान ट्रेनी विमान क्रैश, बाल-बाल बची पायलट की जान; सुरक्षा पर उठे सवाल

Baramati Trainer Aircraft Crash
राष्ट्रीय

Punjab Election: कांग्रेस में कैप्टन अमरिंदर सिंह की वापसी से क्या बढ़ेगी मुश्किल? 2027 से पहले पार्टी के सामने बड़ी चुनौती

amarinder singh punjab congress
राष्ट्रीय

‘युवाओं को कॉकरोच कहने वाले के हाथ से डिग्री नहीं लेंगे’, कॉन्वोकेशन पर CJI सूर्यकांत को चीफ गेस्ट बुलाने पर भड़के छात्र

CJI Surya Kant Chief Guest, NALSAR Students Protest, Hyderabad Law University Controversy
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.