‘ताजमहल आगरा के लिए श्राप…’, संसद में BJP सांसद ने अब कर दी ये मांग

भाजपा सांसद ने आगरा की भौगोलिक और सड़क कनेक्टिविटी को रेखांकित करते हुए कहा कि दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, आगरा ग्वालियर नया एक्सप्रेस वे और आगरा-जयपुर मार्ग के कारण आगरा का देश के प्रमुख महानगरों से सीधा जुड़ाव है। जब उद्योगों पर प्रतिबंध है तब शहर के विकास के लिए सबसे उपयुक्ता और बड़ा विकल्प यह है कि आगरा में भारत का प्रमुख IT हब स्थापित किया जाए। इससे जहां हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वहीं शहर का समग्र विकास भी होगा और ताजमहल की ऐतिहासिक सुंदरता भी सुरक्षित रहेगी।