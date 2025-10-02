तालिबान के मंत्री आमिर खान मुत्ताकी पहली बार आएंगे भारत, क्या हैं इसके मायने?

यह दौरा तालिबान के लिए अंतरराष्ट्रीय स्वीकृति की दिशा में बड़ा कदम है, खासकर जब पाकिस्तान के साथ उसके संबंध तनावपूर्ण हैं। भारत के लिए यह 'वाया मीडिया' (मध्य मार्ग) है, जहां बिना मान्यता के व्यावहारिक सहयोग बढ़ाया जा सकता है। मुख्य मुद्दे आतंकवाद विरोधी प्रयास हैं। तालिबान ने अप्रैल में पहलगाम हमले की निंदा की, जो पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के प्रॉक्सी द रेसिस्टेंस फ्रंट (TRF) से जुड़ा था। 15 मई को जयशंकर के साथ फोन वार्ता में तालिबान ने भारत-अफगानिस्तान के बीच अविश्वास फैलाने वाली फर्जी खबरों को खारिज किया। मुत्तकी ने भारत को 'मुख्य क्षेत्रीय देश' बताया और अफगानिस्तान की संतुलित विदेश नीति पर जोर दिया। तालिबान भारत में अधिक राजनयिक तैनात करने, अफगान छात्रों, व्यापारियों और मरीजों के लिए वीजा बढ़ाने तथा व्यापार संबंध मजबूत करने की मांग कर रहा है।