तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला, तीसरे बच्चे पर महिला कर्मचारियों को मिलेगी 365 दिन की मैटरनिटी लीव

तमिलनाडु में अभी जिन महिला सरकारी कर्मचारियों के दो से कम जीवित बच्चे हैं, उन्हें 365 दिन की मातृत्व छुट्टी मिलती है। वहीं, जिनके दो या उससे ज्यादा जीवित बच्चे हैं, उन्हें तीसरे बच्चे के लिए 12 हफ्ते यानी 84 दिन की छुट्टी मिलती है। अब सरकार ने तीसरे बच्चे के मामले में भी छुट्टी की अवधि बढ़ाकर 365 दिन करने का फैसला किया है। राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में बताया गया कि महिला सरकारी कर्मचारियों के तीसरे बच्चे के लिए मौजूदा 12 हफ्ते की मातृत्व छुट्टी को बढ़ाकर 365 दिन किया जाएगा।