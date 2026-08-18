‘CID-SIT से नहीं चलेगा काम, CBI-ED तलाशे मनी ट्रेल’, JPSC-JSSC परीक्षा रद्द होने पर बाबूलाल मरांडी ने रखीं 6 मांगें

बाबूलाल मरांडी ने कैबिनेट के फैसले के बाद आ सकने वाली संभावित कानूनी अड़चनों के बारे में मुख्यमंत्री को आगाह किया है। उन्होंने संकेत दिया कि एक बार सरकार के फैसले के बारे में नोटिफिकेशन जारी होने के बाद, प्रभावित पक्ष एकतरफा स्टे ऑर्डर पाने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि राज्य सरकार संबंधित कोर्ट में तुरंत कैविएट दाखिल करे ताकि सरकार का पक्ष सुने बिना कोई एकतरफा आदेश पारित न हो। उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य की रक्षा करना और छात्रों के संघर्ष से हासिल इस फैसले को कानूनी पेचीदगियों में फंसने से बचाना पूरी तरह से राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।