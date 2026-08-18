‘यह छात्रों की एकजुटता की ऐतिहासिक जीत है’, JPSC-JSSC पर देवेंद्र महतो ने प्रदर्शनकारियों का जताया आभार

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छात्र नेता देवेंद्र महतो ने मीडिया और आंदोलन से जुड़े सभी अभ्यर्थियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारी आवाज को देश और दुनिया तक पहुंचाने के लिए मीडिया का शुक्रिया। 17 अगस्त को झारखंड सरकार ने हमारी सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार कर लिया है। JSSC-CGL और TDPL द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने का निर्णय छात्र आंदोलन की एक ऐतिहासिक जीत है। मैं इस सफलता के लिए उन सभी छात्रों और प्रदर्शनकारियों का आभार व्यक्त करता हूं जो हर कदम पर हमारे साथ खड़े रहे। वहीं, सरकार के इस फैसले के बाद राज्य के हजारों प्रतियोगी परीक्षार्थियों में खुशी की लहर है। छात्रों का कहना है कि वे आगे भी पारदर्शी परीक्षा प्रणाली के लिए एकजुट रहेंगे।