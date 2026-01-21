21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल ने नहीं पढ़ा भाषण, बयान में सरकार की बखिया उधेड़ी

Tamil Nadu Governor vs DMK: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से दो माह पहले राजनीति चरम पर है। राज्यपाल आरएन रवि ने मंगलवार को विधानसभा सत्र की शुरुआत में अभिभाषण नहीं पढ़ा। राज्यपाल रवि सदन में आए और राष्ट्रगान के बजाय तमिल प्रार्थना शुरू होने पर तमिल में अभिवादन कर अभिभाषण पढ़े बिना लौट गए। राज्यपाल [&hellip;]

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Jan 21, 2026

Tamil Nadu Governor RN Ravi

तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि (Photo/ANI)

Tamil Nadu Governor vs DMK: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से दो माह पहले राजनीति चरम पर है। राज्यपाल आरएन रवि ने मंगलवार को विधानसभा सत्र की शुरुआत में अभिभाषण नहीं पढ़ा। राज्यपाल रवि सदन में आए और राष्ट्रगान के बजाय तमिल प्रार्थना शुरू होने पर तमिल में अभिवादन कर अभिभाषण पढ़े बिना लौट गए। राज्यपाल के लौटने के बाद सदन ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी सदन में मौजूद थे। राज्यपाल के सदन से लौटने के कुछ मिनट बाद ही लोकभवन से जारी बयान में कहा गया कि सदन में राष्ट्रगान का अपमान किया गया और अभिभाषण में तथ्यात्मक गलतियां होने के कारण राज्यपाल ने अभिभाषण नहीं पढ़ा। यह भी आरोप लगाया कि बार-बार माइक बंद करने के कारण राज्यपाल अपनी बात नहीं रख पाए।

लोकभवन से जारी 13 बिंदुओं के बयान में अभिभाषण में असत्यापित दावे और भ्रामक बातें शामिल होने तथा कई महत्वपूर्ण मुद्दों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए डीएमके सरकार की बखिया उधेड़ी गई। बयान में कहा गया कि निवेश, महिला सुरक्षा, नशाखोरी, दलित अत्याचार के मामले में राज्य की हालत खराब है। आत्महत्या की घटनाओं के कारण तमिलनाडु सुसाइड कैपिटल कहा जाने लगा है।

संविधान संशोधन की मांग करेंगे

मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी द्रमुक राज्यपाल के अभिभाषण का प्रावधान हटाने के लिए संविधान संशोधन का प्रयास करेगी। उन्होंने सदन में कहा कि राज्यपाल का हर साल सरकार के अभिभाषण को ठुकराना सही नहीं है। ऐसी प्रथा जिसे बार-बार तोड़ा जा रहा है उसकी प्रासंगिकता क्या है? वह विपक्ष के अन्य दलों से इस बारे में चर्चा करेंगे।

केरल में भी विवाद, सीएम ने जताई आपत्ति

राज्यपाल के अभिभाषण पर केरल में भी विवाद हुआ। मंगलवार को केरल विधानसभा में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के सदन में भाषण समाप्त होने के तुरंत बाद सीएम विजयन ने सदन में कहा कि राज्यपाल ने मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित नीतिगत भाषण के कुछ हिस्से छोड़ दिए गए और कुछ जोड़ दिए गए। इस पर लोकभवन ने बयान जारी कर कहा कि सरकार को अभिभाषण में कुछ संशोधन सुझाकर लौटाया गया था लेकिन उन्होंने बिना संशोधन अभिभाषण वापस भेज दिया।

ये भी पढ़ें

नितिन नबीन के हाथों में भाजपा की कमान: PM मोदी ने कुर्सी पर बिठाकर थपथपाई पीठ, कहा- मैं कार्यकर्ता, ये मेरे बॉस
राष्ट्रीय
Nitin Nabin

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Jan 2026 02:45 am

Hindi News / National News / तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल ने नहीं पढ़ा भाषण, बयान में सरकार की बखिया उधेड़ी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.