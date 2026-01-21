तमिलनाडु विधानसभा में राष्ट्रगान का अपमान? राज्यपाल ने नहीं पढ़ा भाषण, बयान में सरकार की बखिया उधेड़ी

Tamil Nadu Governor vs DMK: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव से दो माह पहले राजनीति चरम पर है। राज्यपाल आरएन रवि ने मंगलवार को विधानसभा सत्र की शुरुआत में अभिभाषण नहीं पढ़ा। राज्यपाल रवि सदन में आए और राष्ट्रगान के बजाय तमिल प्रार्थना शुरू होने पर तमिल में अभिवादन कर अभिभाषण पढ़े बिना लौट गए। राज्यपाल के लौटने के बाद सदन ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर अभिभाषण पढ़ा हुआ मान लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन भी सदन में मौजूद थे। राज्यपाल के सदन से लौटने के कुछ मिनट बाद ही लोकभवन से जारी बयान में कहा गया कि सदन में राष्ट्रगान का अपमान किया गया और अभिभाषण में तथ्यात्मक गलतियां होने के कारण राज्यपाल ने अभिभाषण नहीं पढ़ा। यह भी आरोप लगाया कि बार-बार माइक बंद करने के कारण राज्यपाल अपनी बात नहीं रख पाए।