Rahul Gandhi Traitor Remark: परिसीमन पर विजय के ‘यू-टर्न’ से गरमाई तमिलनाडु की सियासत, दयानिधि मारन ने राहुल गांधी से पूछा- ‘गद्दार’ कौन?

Dayanidhi Maran Rahul Gandhi: तमिलनाडु में लोकसभा सीटों के परिसीमन का मुद्दा अब केवल चुनावी गणित तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सियासी गठबंधनों और नेताओं की विश्वसनीयता की भी परीक्षा बन गया है। मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के रुख में कथित बदलाव को लेकर डीएमके ने कांग्रेस और अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों पर सवालों की बौछार कर दी है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक के बाद डीएमके सांसद दयानिधि मारन ने पूछा कि आखिर कुछ दिन पहले परिसीमन का विरोध करने वाले मुख्यमंत्री अब ‘निष्पक्ष परिसीमन’ की बात क्यों कर रहे हैं।