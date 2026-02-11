Tamil Nadu Politics में नया खेल करेंगी लॉटरी किंग की पत्नी, करोड़ की हैं मालकिन, पति ने बीजेपी को दिया था चंदा

परिवार की राजनीतिक सक्रियता पहले से ही कई दलों से जुड़ी है। उनके दामाद आधार अर्जुन अभिनेता विजय द्वारा स्थापित तमिलगा वेत्री कझगम (TVK) में अहम भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि सूत्रों का कहना है कि लीमा TVK में शामिल होने के बजाय स्वतंत्र राह चुन सकती हैं। चर्चा यह भी है कि वह अखिल भारतीय अन्ना द्रविड मुनेत्र कझगम (AIADMK) के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन के साथ तालमेल बैठा सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में सीट को लेकर बातचीत पहले ही हो चुकी है। बता दें कि सैंटियागो मार्टिन ने बीजेपी को करोड़ों का चंदा दिया है।