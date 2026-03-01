CM नीतीश के बेटे निशांत ने उकसाया तो बिदक गए तेजस्वी यादव! दे दिया ऐसा बयान कि सियासी गलियारे में मची हलचल!

वहीं, तेजस्वी ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि बिहार के लोग भय और संकट के माहौल में जी रहे हैं, जहां बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार ने आम आदमी को बुरी तरह प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जनता कुशासन के खिलाफ कड़ा और निर्णायक जवाब देगी।