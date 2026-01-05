5 जनवरी 2026,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

catch_icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘अब यही जिंदगी है’, SC द्वारा बेल खारिज होने के बाद उमर खालिद ने दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी से क्या कहा?

लाहिड़ी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उमर खालिद ने कहा कि वह उन सभी लोगों के लिए बेहद खुश हैं जिन्हें जमानत मिल गई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 05, 2026

Umar Khalid,Supreme Court,Delhi riots,Gulfisha Fatima,Unlawful Activities Prevention Act,

उमर खालिद ने अपनी दोस्त लाहिड़ी से की बातचीत (Photo-X)

Umar Khalid Bail: सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके बाद खालिद का एक भावुक संदेश सामने आया है। उनकी दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया पर उमर खालिद के साथ हुई बातचीत शेयर की है। दिल्ली दंगों के षड्यंत्र में शामिल अपने साथियों को जमानत मिलने पर उमर ने खुशी व्यक्त की है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा उन्हें जमानत नहीं देने पर निराशा भी जाहिर की है।

उमर की दोस्त ने क्या लिखा?

लाहिड़ी ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उमर खालिद ने कहा कि वह उन सभी लोगों के लिए बेहद खुश हैं जिन्हें जमानत मिल गई है। हालांकि, खुद को जमानत न मिलने पर उन्होंने इसे नियति की तरह स्वीकार करते हुए कहा, “अब यही मेरी ज़िंदगी है।”

लाहिड़ी ने पोस्ट में लिखा कि जब उन्होंने खालिद से मंगलवार को जेल में मुलाकात के लिए आने की बात कही तो खालिद ने कहा, “गुड गुड, आ जाना। अब यही ज़िंदगी है।”

उमर और शरजील को नहीं मिली जमानत

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोनों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। हालांकि, इसी मामले में पांच अन्य आरोपियों- गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी गई।

SC ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मुकदमे की सुनवाई में देरी को यूएपीए जैसे कड़े कानूनों के तहत वैधानिक सुरक्षा उपायों को स्वतः ही दरकिनार करने के लिए "ट्रम्प कार्ड" के रूप में नहीं माना जा सकता है।

क्या है पूरा मामला?

बता दें कि फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस का आरोप है कि इन दंगों की साजिश रचने में उमर खालिद और अन्य आरोपियों की भूमिका थी, जबकि सभी आरोपी इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। गौरतलब है कि इस मामले में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद पिछले करीब पांच वर्षों से जेल में बंद हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

05 Jan 2026 04:25 pm

Hindi News / National News / ‘अब यही जिंदगी है’, SC द्वारा बेल खारिज होने के बाद उमर खालिद ने दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी से क्या कहा?

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.