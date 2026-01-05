‘अब यही जिंदगी है’, SC द्वारा बेल खारिज होने के बाद उमर खालिद ने दोस्त बनोज्योत्सना लाहिड़ी से क्या कहा?

बता दें कि फरवरी 2020 में हुए उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। पुलिस का आरोप है कि इन दंगों की साजिश रचने में उमर खालिद और अन्य आरोपियों की भूमिका थी, जबकि सभी आरोपी इन आरोपों से इनकार करते रहे हैं। गौरतलब है कि इस मामले में अभी तक ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन पूर्व जेएनयू छात्र उमर खालिद पिछले करीब पांच वर्षों से जेल में बंद हैं।