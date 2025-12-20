ट्रेन की चपेट में आए पीएम मोदी की रैली में जा रहे 6 लोग, चार की मौत और दो की हालत गंभीर

दुर्घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। जांच टीमें मिल कर हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। खबरों के मुताबिक मुर्शिदाबाद के बुरवान इलाके के सबलदह गांव से करीब 40 लोग पीएम मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे थे। इनमें से कुछ लोग सुबह शौच करने रेलवे ट्रैक की ओर गए थे और तभी वो ट्रेन की चपेट में आ गए। इसमें से चार लोग ट्रेन से टकराने के बाद पटरियों पर उछल कर गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इनके अलावा दो और लोगों को इस हादसे में गंभीर चोटें आई जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।