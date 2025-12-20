ट्रेन की चपेट में आए पीएम मोदी की रैली में जा रहे 6 लोग, चार की मौत और दो की हालत गंभीर

नदिया जिले में ट्रेन की चपेट में आने से 4 लोगों की मौत (प्रतीकात्मक तस्वीर)
पश्चिम बंगाल के नदिया जिले से एक दुखद हादसे की खबर सामने आई है। यहां शनिवार को ट्रेन की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यह हादसा ताहेरपुर स्टेशन के पास हुआ है। हादसे का शिकार हुए यह लोग पीएम मोदी की रैली में हिस्सा लेने ताहेरपुर जा रहे थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये सभी लोग मुर्शिदाबाद जिले के रहने वाले हैं।
दुर्घटना की जानकारी मिलते ही रेलवे के अधिकारी और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची। जांच टीमें मिल कर हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। खबरों के मुताबिक मुर्शिदाबाद के बुरवान इलाके के सबलदह गांव से करीब 40 लोग पीएम मोदी की रैली में शामिल होने जा रहे थे। इनमें से कुछ लोग सुबह शौच करने रेलवे ट्रैक की ओर गए थे और तभी वो ट्रेन की चपेट में आ गए। इसमें से चार लोग ट्रेन से टकराने के बाद पटरियों पर उछल कर गिरे और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इनके अलावा दो और लोगों को इस हादसे में गंभीर चोटें आई जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पहली नजर में ऐसा लगता है कि यह हादसा सुबह के समय रहने वाले घने कोहरे के चलते हुआ है। कोहरे की वजह से इन लोगों को ट्रेन नजर नहीं आई और वे दुर्घटना का शिकार बन गए। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए पुलिस घटना के अन्य संभावित कारणों की भी जांच कर रही है। नदिया जिले के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने इस मामले में जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन की चपेट में आए चार लोगों की मौत हो गई और दो घायलों का फिलहाल इलाज चल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
बता दें कि पीएम मोदी पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर हैं। इस दौरान आज वे नदिया जिले में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम असम के गुवाहाटी में एक हवाई अड्डे का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा रानाघाट के ताहेरपुर इलाके में भी प्रधानमंत्री की एक जनसभा का आयोजन किया जाएगा। नदिया जिले में हुई ट्रेन दुर्घटना में मारे गए लोग पीएम की रैली में शामिल होने आए थे और दुर्घटना का शिकार हो गए।
