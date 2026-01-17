हत्या के मामले में जेल में बंद NCP की दो नेताओं ने जीता पुणे नगर निगम चुनाव

हालांकि इस सब के बावजूद मतदाताओं ने इन दोनों महिलाओं को उन्हें स्पष्ट जनादेश दिया। वोटों की गिनती के दौरान शुरुआती दो राउंड की गिनती में सोनाली और लक्ष्मी दोनों पिछड़ रही थीं, लेकिन बाद में दोनों ने जीत हासिल की। सोनाली ने पूर्व विधायक और शिवसेना नेता रविंद्र धंगेकर की पत्नी प्रतिभा धंगेकर को हरा कर 13,819 वोटों से वार्ड नंबर 23(b) पर जीत हासिल की। वहीं लक्ष्मी ने भाजपा उम्मीदवार ऋतुजा गडाले को बहुत ही कम अंतर से मात दी। लक्ष्मी 12,641 वोट से जीती और ऋतुजा को 12,500 वोट मिले। लक्ष्मी ने सिर्फ 141 वोटों से ऋतुजा को हरा दिया। इस मामले पर बयान देते हुए आंदेकर परिवार के वकील मिठुन चव्हाण ने कहा कि यह जीत आंदेकर परिवार के पिछले कई सालों से किए गए समाज सेवा के कार्यों का नतीजा है।