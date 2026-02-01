Union Budgets For Farmers: नए बजट में किसानों को क्या मिला? नई घोषणा से बढ़ जाएगी आमदनी, मछली पलायन को लेकर बड़ा ऐलान

सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी और खेती अधिक लाभकारी बनेगी। वित्त मंत्री ने कहा कि चंदन भारत की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत से गहराई से जुड़ा हुआ है और घोषणा की कि केंद्र भारतीय चंदन पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करने के लिए लक्षित खेती और फसल कटाई के बाद प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकारों के साथ साझेदारी करेगा।