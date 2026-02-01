Union Budget 2026: इस मामले में ‘किंग’ बनेगा भारत! चीन को लगेगा तगड़ा झटका, बजट में हो गई बड़ी घोषणा

ये नए रेयर अर्थ कॉरिडोर सिर्फ खनन तक सीमित नहीं रहेंगे। इनका पूरा फोकस मुख्यतः दो चीजों पर होगा। एक तो यह कच्चे माल को शुद्ध करके अच्छी क्वालिटी का उपयोगी उत्पाद बनाना और दूसरा रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादन करना।