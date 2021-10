Uttarakhand: माउंट त्रिशूल फतह करने गया नौसेना का दल एवलॉन्च की चपेट में आया, पांच लोग लापता

नई दिल्ली। उत्तराखंड ( Uttarakhand ) के चमोली जिले से एक बुरी खबर सामने आई है। यहां माउंट त्रिशूल पर्वत को फतह करने के लिए गए नौसेना का एक दल हिमस्खलन ( Avelaunch ) की चपेट में आ गया। इसमें पांट लोगों के लापता होने की जानकारी भी सामने आई है।

नेहरू पर्वतारोहण संस्थान से राहत-बचाव टीम कर्नल अमित बिष्ट के नेतृत्व में त्रिशूल चोटी के लिए रवाना हुई। टीम जोशीमठ पहुंच गई है। लेकिन मौसम खराब होने के कारण आगे नहीं पहुंच पा रही है। मौसम ठीक होते ही राहत-बचाव कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

Search & rescue ops for 5 members of Indian Navy mountaineering expedition to Mt Trishul, caught in an avalanche near summit camp being progressed by ground rescue team & helicopters from Army, Air Force & State Disaster Response Force: Indian Navy