Villagers across dam on boat: हर दिन जान दांव पर लगाते हैं ग्रामीण, नाव और ट्यूब का लेते हैं सहारा, बारिश में बन जाता है टापू

Students across dam on boat: सालों से कागजों में ही विस्थापन, जिला मुख्यालय अंबिकापुर से 20 किमी दूर ग्राम लवईडीह का बरपारा बारिश में बन जाता है टापू, ग्रामीणों के लिए नाव व ट्यूब ही सहारा

Villagers across dam on boat: जिला मुख्यालय अंबिकापुर से महज 20 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम लवईडीह 1975 में दो हिस्सों में बंट गया। इसका मुख्य कारण घुनघुट्टा डेम का निर्माण। एक लवईडीह खास बन गया तो दूसरा लवईडीह बरपारा के नाम से जाना जाता है। लवईडीह का बरपारा किसी टापू से कम नहीं है। यहां के लोग लगभग 49 वर्षों से प्रशासनिक उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। यह डेम अब तक कई जिंदगियां निगल चुका है। लवईडीह बरपारा के बच्चों को स्कूल आने-जाने के लिए नाव व ट्यूब का सहारा (Villagers across dam on boat) लेना पड़ता है। ऐसे में हमेशा हादसे की आशंका बनी रहती है। बच्चे जान दांव पर लगाकर अपनी जिंदगी संवारने हर दिन सफर करते हैं।