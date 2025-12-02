“हमने दुश्मन के छक्के छुड़ा दिए”–भारत के नेवी चीफ का धमाकेदार खुलासा! ऑपरेशन सिंदूर में पाक की कमर टूटी

Operation Sindoor Navy Chief: नई दिल्ली से एक सनसनीखेज खबर आई है, जहां भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी ने पाकिस्तान की नेवी (Operation Sindoor Navy Chief) की नाकामी का राज खोल दिया है। उन्होंने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में मई 2025 के ऑपरेशन सिंदूर (Pakistan Navy Sindoor failure) के दौरान भारत की तेजतर्रार और साहसी रणनीति का जिक्र किया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू इस ऑपरेशन ने पाकिस्तानी नौसेना को अपने बंदरगाहों और मकरान तट पर समेट दिया। एडमिरल त्रिपाठी (Admiral Tripathi Sindoor reveal) ने साफ कहा कि उत्तरी अरब सागर में कैरियर बैटल ग्रुप की तैनाती ने दुश्मन को एक इंच भी हिलने नहीं दिया। यह बयान नेवी डे से पहले आया है, जो 4 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाता है।