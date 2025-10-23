Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत आते थे हथियार’: झारखंड में UAE स्थित गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार

झारखंड पुलिस ने पांच लोगों को जबरन वसूली रैकेट में कथित संलिप्तता और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत में हथियारों की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया।

2 min read

रांची

image

Shaitan Prajapat

Oct 23, 2025

5 from UAE-based Prince Khan gang arrested in Jharkhand

झारखंड में यूएई स्थित गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार

झारखंड पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने ने बुधवार को एक महिला सहित पांच लोगों को जबरन वसूली रैकेट में कथित संलिप्तता और ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से भारत में हथियारों की तस्करी करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार, यह समूह कोयलांचल शांति सेना (केएसएस) के नाम से संचालित होता था। कथित तौर पर प्रिंस खान के निर्देशन में चलाया जा रहा था, जो धनबाद का एक गैंगस्टर है और माना जाता है कि वह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में है।

ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से आते थे हथियार

घटना के बारे में जानकारी देते हुए रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि प्रिंस खान ने मोगा के पास पंजाब सीमा पर ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से हथियारों की आपूर्ति का समन्वय किया था। फिर कथित तौर पर इन हथियारों को एक अन्य आरोपी सुजीत सिन्हा से जुड़े स्थानीय गुर्गों की मदद से झारखंड भेजा गया। एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि सुजीत सिन्हा फिलहाल जेल में है, लेकिन स्थानीय समन्वय का काम उसके आदमियों और पत्नी ने संभाला था। वे रसद, धमकियों और वितरण के लिए जिम्मेदार थे।

दुबई से लोगों भेजता था धमकी भरे वीडियो

रांची सिटी एसपी ने बताया कि खान दुबई से झारखंड में लोगों को धमकी भरे वीडियो भेजता था। अधिकारी ने आगे बताया कि वह अपने साथियों से लोगों के घरों के बाहर वीडियो रिकॉर्ड करवाता था, जो बाद में उसे भेजे जाते थे। इन्हीं वीडियो के जरिए वह उद्योगपतियों और व्यापारियों को धमकाता था और कहता था, हमने तुम्हारा घर देखा है।

झारखंड में कानून-व्यवस्था फेल : बाबूलाल मरांडी

झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा कि रांची पुलिस ने आधिकारिक तौर पर खुलासा किया है कि राज्य के आपराधिक गिरोह पाकिस्तान से हथियार मंगाकर वारदात अंजाम दे रहे हैं। यह बेहद गंभीर मामला है और उसकी उच्चस्तरीय जांच कराई जानी चाहिए।

'खुलेआम मांगी जा रही है रंगदारी'

मरांडी ने कहा कि यह स्थिति झारखंड पुलिस और खुफिया एजेंसियों की घोर विफलता को उजागर करती है। भाजपा नेता ने कहा कि राज्य में रंगदारी और वसूली का तंत्र इस कदर मजबूत हो गया है कि धनबाद में ठेले-खोमचे वालों से लेकर बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठानों तक से खुलेआम रंगदारी मांगी जा रही है। बोकारो, जमशेदपुर और राजधानी रांची जैसे शहरों में व्यापारी समुदाय भय और असुरक्षा के माहौल में जी रहा है। कई व्यावासियों ने अपने प्रतिष्ठानों से मोबाइल नंबर तक हटा दिए हैं, जबकि कुछ लोग भयवश कारोबार बंदकर राज्य से पलायन कर चुके हैं।

ये भी पढ़ें

‘लालू जी का जंगलराज…’: तेजस्वी को CM फेस घोषित करने पर PK की पहली प्रतिक्रिया, जानें किसने क्या क्या कहा
राष्ट्रीय
Tejashwi Yadav

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

23 Oct 2025 08:58 pm

Hindi News / National News / ‘पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भारत आते थे हथियार’: झारखंड में UAE स्थित गिरोह के 5 लोग गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने का दिवाली से है कनेक्शन, जानें इसके पीछे की पूरी कहानी

राष्ट्रीय

मुकेश सहनी बिहार में RJD-कांग्रेस के लिए क्यों हैं इतने VIP? महागठबंधन को बनाना पड़ा डिप्टी CM का चेहरा

Vikassheel Insaan Party (VIP) national convener Mukesh Sahani
राष्ट्रीय

बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया बड़ा बदलाव, अल्लावरु की विदाई; इस नेता को बनाया यूथ कांग्रेस का प्रभारी

राष्ट्रीय

Exclusive: भारत में रात की नौकरी पर महिलाओं को हरी झंडी: कौन से राज्य आगे, महिला अपराध का खौफनाक सच

Women Night Shift India
राष्ट्रीय

असली बारिश से कितनी अलग है Artificial Rain,जानिए पूरा सच

Heavy Rain
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.