Weather Update: दिल्ली-NCR में झमाझम बारिश, उत्तराखंड में रेड अलर्ट, जानिए 15 अगस्त तक कैसा रहेगा मौसम?

Weather Update: दिल्ली-NCR में आज सुबह में आज सुबह से मूसलाधार बारिश हो रही है। हिमाचल में पिछले 24 घंटों में चार जगह बादल फटे। इससे बाढ़ की स्थिति बन गई। बादल फटने के बाद शिमला में अचानक आई बाढ़ में कई पुल बह गए। उत्तराखंड में भी भारी बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश भर में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। बागेश्वर, चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर में अति भारी बारिश की संभावना है। लिहाजा, प्रशासन ने स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी है। साथ ही, नदी और नालों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी है।