दिल्ली-एनसीआर में चढ़ने लगा पारा, IMD ने बताया महीने के अंत तक कैसा रहेगा मौसम

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही तूफानी बारिश के बाद जहां तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं अब दिल्ली में एक बार फिर पारा चढ़ रहा है। वहीं आईएमडी ने बताया कि महीने के अंत तक दिल्ली-एनसीआर में मौसम कैसा रहेगा।

Updated: May 26, 2022 09:55:16 am

राजधानी दिल्ली और उससे सटे इलाकों में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। हफ्ते की शुरुआत में जहां बारिश और तेज हवाओं के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, वहीं अब एक बार फिर तापमान बढ़ रहा है। दरअसल नौतपा शुरू होने के साथ ही मौसम ने करवट ली है। हालांकि बुधवार को मौसम सामान्य रहा और गर्मी के प्रकोप ने ज्यादा परेशान नहीं किया। इस बीच तापमान के बढ़ने का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 48 घंटे यानी शनिवार से अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आस-पास पहुंच सकता है। यानी दिल्ली-एनसीआर में पारा अभी चढ़ेगा। हालांकि महीने के अंत तक लू चलने की कोई संभावना नहीं है।

Weather Update Temperature Up In Delhi NCR IMD Issued Relief From Heat For a Week