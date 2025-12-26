विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में BJP को बड़ा झटका, अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने थामा TMC का दामन

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी बीच बीजेपी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बंगाली फिल्म अभिनेत्री पर्णो मित्रा टीएमसी में पार्टी नेता और राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य तथा वरिष्ठ नेता जयप्रकाश मजूमदार की मौजूदगी में शामिल हुईं।