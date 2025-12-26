26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

राष्ट्रीय

विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में BJP को बड़ा झटका, अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने थामा TMC का दामन

बीजेपी छोड़ने के फैसले पर पर्णो ने कहा, 'मैं छह साल पहले बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन वह फैसला सफल नहीं रहा। इंसान से गलतियां होती हैं और उन्हें सुधारना जरूरी होता है।

2 min read
Google source verification

कोलकाता

image

Shaitan Prajapat

Dec 26, 2025

Actress Parno Mitra

अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने थामा TMC का दामन

पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी बीच बीजेपी को शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बंगाली फिल्म अभिनेत्री पर्णो मित्रा टीएमसी में पार्टी नेता और राज्य की वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य तथा वरिष्ठ नेता जयप्रकाश मजूमदार की मौजूदगी में शामिल हुईं।

छह साल पहले BJP में हुई थीं शामिल

पर्णो मित्रा छह साल पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थीं। उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनाव में बारानगर सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद वे राजनीति में ज्यादा सक्रिय नहीं रहीं।

क्या TMC से मिलेगा टिकट?

टीएमसी में शामिल होते समय पर्णो मित्रा ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की कि वे आगामी विधानसभा चुनाव में टिकट की मांग करेंगी या नहीं। उन्होंने कहा, 'आज का दिन मेरे लिए क्रिसमस जैसा है। मेरी नई यात्रा माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद से शुरू हो रही है। मैं अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व में दीदी के साथ आगे बढ़ूंगी।'

बीजेपी छोड़ने पर क्या बोलीं पर्णो

बीजेपी छोड़ने के फैसले पर पर्णो ने कहा, 'मैं छह साल पहले बीजेपी में शामिल हुई थी, लेकिन वह फैसला सफल नहीं रहा। इंसान से गलतियां होती हैं और उन्हें सुधारना जरूरी होता है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिला।

खुद किया टीएमसी से संपर्क

वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि पर्णो मित्रा ने खुद तृणमूल कांग्रेस से संपर्क किया था। उन्होंने कहा, 'ममता बनर्जी के नेतृत्व में राज्य के विकास को देखकर उन्होंने इस यात्रा का हिस्सा बनने की इच्छा जताई। हम तृणमूल कांग्रेस में उनका स्वागत करते हैं।'

बीजेपी की प्रतिक्रिया

पर्णो मित्रा के टीएमसी में शामिल होने पर भाजपा नेता और अभिनेता रुद्रनील घोष ने कहा, 'पर्णो अभिनय जगत में मेरी सहकर्मी रही हैं। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद वह राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं थीं। उनके तृणमूल में जाने से न तो पार्टी को कोई नुकसान होगा और न ही इससे तृणमूल को कोई बड़ा फायदा मिलेगा।'

image

Published on:

26 Dec 2025 04:07 pm

Hindi News / National News / विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में BJP को बड़ा झटका, अभिनेत्री पर्णो मित्रा ने थामा TMC का दामन

