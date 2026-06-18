‘जिसके पास जबरन वसूली का पैसा है, वही कोषाध्यक्ष है’, अरूप बिस्वास के बयान पर मंत्री तापस रॉय का पलटवार

West Bengal Minister Tapas Roy: तृणमूल कांग्रेस के नेता अरूप बिस्वास ने एचडीएफसी बैंक की कोलकाता शाखा को लिखे पत्र में पार्टी के संकटग्रस्त खाते को फ्रीज करने की मांग की है। तृणमूल के कोषाध्यक्ष के रूप में बिस्वास ने पत्र लिखकर पार्टी के संसदीय और विधायी निकायों में फूट का मुद्दा उठाया। उन्होंने पार्टी के खाते में सभी वित्तीय लेनदेन रोकने की मांग की। उन्होंने लिखा, 'यह सर्वविदित है कि पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों की एक बड़ी संख्या, जिनमें 28 सांसदों में से 20 और 60 विधायकों में से 58 शामिल हैं, या तो पार्टी छोड़ चुके हैं या खुले तौर पर विद्रोह कर चुके हैं। अरूप बिस्वास की इस मांग ने एक और विवाद पैदा कर दिया है।