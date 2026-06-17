ममता बनर्जी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री और TMC नेता उदयन गुहा गिरफ्तार

उदयन गुहा को दीनहाटा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले संख्या 419/26 के संबंध में यह कार्रवाई हुई है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोगों से पैसे लेने के आरोप में 11 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 409 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।