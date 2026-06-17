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ममता बनर्जी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री और TMC नेता उदयन गुहा गिरफ्तार

TMC Leader Udayan Guha Arrested: पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता उदयन गुहा गिरफ्तार हो गए हैं। लंबी पूछताछ के बाद उदयन को गिरफ्तार किया गया।

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कोलकाता

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Shaitan Prajapat

Jun 17, 2026

TMC Leader Udayan Guha Arrested

टीएमसी नेता उदयन गुहा गिरफ्तार

TMC Leader Udayan Guha Arrested: पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री और टीएमसी नेता उदयन गुहा गिरफ्तार हो गए हैं। इसकी पुष्टि करते हुए पुलिस ने कहा कि दयन गुहा को कोलकाता के फूलबागान इलाके से गिरफ्तार किया है।

11 जून को दर्ज हुई थी एफआईआर

उदयन गुहा को दीनहाटा पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले संख्या 419/26 के संबंध में यह कार्रवाई हुई है। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठाने वाले लोगों से पैसे लेने के आरोप में 11 जून को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 409 और 420 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी।

आपको बता दें कि ये आरोप 2016 से चले आ रहे धोखाधड़ी और अनियमितताओं से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के तहत लाभार्थियों से रिश्वत के आरोप शामिल हैं।

यह खबर अपडेट की जा रही है….

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Updated on:

17 Jun 2026 02:47 pm

Published on:

17 Jun 2026 02:30 pm

Hindi News / National News / ममता बनर्जी को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री और TMC नेता उदयन गुहा गिरफ्तार

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